Насіров у медикаментозному сні - адвокат

"Насірову з 8 до 10 ранку робили операцію на серці. Зараз він перебуває у медикаментозному сні", – зазначив адвокат Андрій Кузьменко, передає Радіо Свобода.

"Він (Роман Насіров – УНИАН.) перебуває у палаті інтенсивної терапії. До нього обмежений доступ. Звичайно, ніхто не хоче чинити перешкоди слідству. Але стан здоров’я мого підзахисного вказує на те, що йому необхідно перебувати в лікарні, оскільки з ним проводяться медичні процедури", – заявив адвокат Насірова Мірошник.

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"Стан здоров’я його зараз свідчить про погане самопочуття –це єдине, що я можу сказати. Він зараз не при тямі", – додав він.

Медичні працівники лікарні "Феофанія" відмовляються спілкуватися з журналістами та не коментують стан та діагноз Насірова.

Відділення перебуває під охороною працівників спецназу НАБУ, які охороняють корпус та палату з вечора 2 березня.