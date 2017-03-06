Росія використовує тактику тероризму та пропаганди в Україні – Зеркаль у суді ООН

Тактика Росії в Україні включає підтримку тероризму та пропаганди. Як передає власний кореспондент УНІАН, про це заявила офіційний представник України на слуханнях у Міжнародному суді ООН Олена Зеркаль під час засідання.

За її словами "тактика РФ включає підтримку тероризму та дії расової дискримінації, пропаганду, залякування, політичну корупцію та кібератаки".

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«Це реальність, перед якою ми стоїмо в Україні. РФ продовжує це робити вже три роки. Увесь цей час вона продовжує заперечувати багатофазову агресію проти України. Сьогодні я стою перед судом і прошу про захист основних прав українських людей, ми шукаємо справедливості та відповідальності перед міжнародним правом" - наголосила вона.

Зеркаль наголосила, що РФ продовжує порушувати міжнародне право і права людей та постачати "смертельну допомогу" незаконним озброєним групам в Україні, порушує права людини в окупованому Криму.

Як повідомляв УНІАН раніше, сьогодні Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй в Гаазі розпочав публічні слухання за позовом України до Росії щодо протидії фінансуванню тероризму та расової дискримінації.

Сторони будуть по черзі представляти свої позиції. На першому засіданні буде виступати українська сторона, у вівторок слово візьме Росія, в середу - знову Україна і в останній день слухань - Росія.