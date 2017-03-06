МЗС про позов України до Гааги: є ризик, що Росія може не виконати рішення суду

"Ми ніколи не ініціювали (справу - УНІАН.) Я більш ніж переконана, що Росія не очікувала, що Україна дійсно подасть позов до Міжнародного суду ООН - найвищої судової інстанції", - сказала Беца в ефірі Сніданку з 1+1.

Речниця МЗС також пояснила, чому позов щодо Криму не подавався раніше.

"Тут не було затримки. Дуже важливо було визначити, які конвенції застосовуються до Росії - де Росія визнає юрисдикцію міжнародного суду ООН. Тому що в більшості випадків, і це ще тягнеться з часів СРСР, у Росії не визнають обов'язкову юрисдикцію", - зауважила вона.

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Так, Україна подає позови на основі Конвенції з боротьби фінансування тероризму та Конвенції, яка стосується боротьби з усіма видами расової дискримінації.

"Перед тим, як подати позов до суду, ці конвенції передбачають процедуру досудового врегулювання. Тобто треба було провести консультації з РФ", - сказала Беца.

Вона також зауважила, що фактично через невиконання процедурних елементів подібний позов проти РФ програла Грузія. Крім того, наголосила речниця МЗС, Україна якісно підготувала необхідні для позову документи.

"Сьогоднішнє слухання - не по суті справи, а у запобіжних заходах, яких вимагає Україна від РФ. Вони стосуються того, щоб суд ухвалив негайне рішення, яким має бути захищене цивільне населення", - наголосила Беца.

Рішення має бути ухвалене за місяць-два і воно є обов'язковим для сторін, додала вона. Також у МЗС прокоментували можливе ігнорування Росією рішення суду ООН.

"Росія зруйнувала міжнародне право: вона грубо порушила статут ООН. Ризик є, що Росія може не виконати рішення суду", - зазначила Беца.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй в Гаазі сьогодні, 6 березня, розпочне публічні слухання за позовом України до Росії щодо протидії фінансуванню тероризму та расової дискримінації.