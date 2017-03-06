Перед врученням підозри Насіров був дуже жвавим - прокурор

Таке рішення ухвалив суддя Олександр Бобровник, передає "Українська правда".

Адвокати наполягали, що під час вручення підозри детективами НАБУ Насіров перебував під наркозом. "Просимо переглянути це відео у судовому засіданні, щоб представники ЗМІ бачили, як це робилося", – зазначив адвокат Лисак.

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У свою чергу адвокат Черезов говорив, що оскільки Насіров весь час перебував у суді, він не мав змоги побачити це відео. Прокурори виступали проти цього клопотання, адже це відео є в інтернеті і суддя може з ним ознайомитися у нарадчій кімнаті.

"Ці диски містять інформацію-підтвердження вручення підозри. Нам було відомо, що Насіров сприймав наші слова. Суддя може це вивчити у нарадчій кімнаті", – наполягали представники обвинувачення.

Так само прокурор зазначив: "Перед врученням підозри Насіров був дуже жвавий, про це свідчить допит народного депутата Журжія".

Раніше Солом'янський районний суд Києва відмовив захисту Насірова щодо проведення судово-медичної експертизи 6 березня.