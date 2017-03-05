Блокаду в Конотопі припинено, та редут працюватиме в режимі спостереження

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Укрзалізниці», зокрема, залізничники домовилися надавати раз на місяць народному депутату – учаснику блокування залізниці інформацію щодо перевезених вантажів між Україною та Росією.

Окрім цього, усі потяги на прикордонній станції «Хутір-Михайлівський» проходять необхідні процедури прикордонного та митного контролю.

«Учасники блокади погодилися не перешкоджати руху поїздів та залишити місце блокування», - йдеться у повідомленні.

У переговорах брали участь залізничники, представники правоохоронних органів та народні депутати України. Завдяки злагодженій роботі вдалося оперативно врегулювати ситуацію та уникнути суттєвих збоїв у графіку руху поїздів.

Блокування залізниці не вплинуло на рух пасажирських поїздів, додали у прес-службі.

Своєю чергою цю інформацію підтвердили у «Штабі блокади торгівлі з окупантами».

«Акція попереджувального блокування продовжувалась до 17:00... Після перевірки трьох вантажних поїздів прямо на рельсах, керівництво Конотопської «Укрзалізниці» погодилось виконувати Закони України і надавати інформацію про номенклатуру вантажів і кількість вагонів народним депутатам України», - сказано у повідомленні Штабу у Facebook.

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Зазначається, що редут імені Конрада Аденауера у Конотопі Сумської області запрацював у спостережному режимі. Дані номенклатури вантажів і відео вагонів будуть публікуватись на сторінці Штабу блокади.

Також у Штабі додали, що мережа редутів на українсько-російському кордоні розширюватиметься.

«Вимоги Штабу блокади залишаються незмінними: звільнити українських військовополонених і законодавчо заборонити торгівлю на крові!», - наголосили у Штабі.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня учасники АТО і деякі народні депутати ініціювали блокаду залізничних переходів, якими вугілля марки антрацит поставляється з тимчасово неконтрольованих територій для роботи ТЕС України. За даними уряду, всі поставки було зупинено 10 лютого.

Також учасники блокади заявляли про наміри перекрити всі залізничні станції та автодороги на лінії розмежування.

Учора, 4 березня, у «Штабі блокади торгівлі з окупантами» повідомили про початок блокування товарної станції «Конотоп» в Сумській області з метою припинення руху потягів з Росії

Також учасники акції заявили, що планують впродовж місяця взяти «під ефективний український контроль» всі 8 основних залізничних прикордонних переходів, якими ведеться торгівля з Росією.

Сьогодні поліція відкрила кримінальне провадження за фактом блокування руху потягів у Конотопі.