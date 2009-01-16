Клюєв: через газовий конфлікт Україна втратить від 7 до $11 млрд

Екс-віце-прем`єр, народний депутат, один із лідерів Партії регіонів Андрій КЛЮЄВ вважає, що «газовий конфлікт призведе до прямої втрати Україною тільки в 2009 році від 7 до 11 млрд. доларів». Про це він повідомив у інтерв`ю кореспонденту УНІАН.

А.КЛЮЄВ зазначив, що ці цифри грунтуються на оцінці реальної ситуації на початок минулого року і на прогнозах підсумків переговорів.

«Комплексні ж втрати країни - набагато більші, йдеться про руйнування нашої економіки», - заявив депутат.

На підтвердження названих цифр, А.КЛЮЄВ навів параметри «побільшеного розрахунку».

Зокрема, вартість послуг України з транзиту російською стороною складає при тарифі 1,09 дол. за 1000 куб. м на 100 км. (діяв з 2004 по 2006 р.р.) - 1,3 млрд. дол.; при тарифі 1,7 дол. (2008 рік) - 2,06 млрд. дол.; при тарифі 3,0 дол. (один із обговорюваних варіантів) - 3,63 млрд. дол.

За розрахунками А.КЛЮЄВА, на сплату імпортного газу, у зазначеному обсязі, було б потрібно: при ціні 50 дол. за 1000 куб. м (передбачалося договором 2004 року, що було укладено до 2010 року) - 2,75 млрд. дол.; при ціні 179,5 дол. (ціна 2008 року) - 9,87 млрд. дол.; при ціні 250 дол. (один з обговорюваних варіантів на 2009 рік) - 13,75 млрд. дол.; при ціні 450 дол. (ще один з обговорюваних варіантів на 2009 рік) - 24,75 млрд. дол.

За даними А.КЛЮЄВА, «прибуток від транзиту на колишніх, вигідних умовах, дозволив би отримати 26,4 млрд. куб м газу; а за цінами і тарифами 2008 року - лише 11,5 млрд. куб. м».

Регіонал сподівається, що ціна на 2009 рік «все ж таки залишиться в розумних межах».

«У цьому я більше розраховую на прагматизм Росії», - сказав КЛЮЄВ.

Він підкреслив, що «всі дії теперішньої влади ведуть до зради національних інтересів, що б не стверджували перші особи держави, і як би не намагалися перекласти всю відповідальність за цей конфлікт на бік Росії».

«Партія регіонів неодноразово, починаючи з лютого минулого року, закликала уряд і Президента не відкладати укладання угод на останню мить. Понад те, ми закликали укласти довгострокові стратегічні угоди на 5-10 років», - заявив екс-віце-прем`єр.

Він підкреслив, що вважає невипадковим той факт, що переговори «знову дотягли до нового року».

«Чи хтось думає, що підтримка Грузії в осетинському конфлікті не вплинула на перебіг переговорів?!», - запитує Андрій КЛЮЄВ.

Депутат упевнений, що в результаті газового конфлікту, будь-яка ціна природного газу, яку доведеться платити українським споживачам, буде тяжким ударом по економіці країни.