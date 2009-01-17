Фірташ заявив у вічі Турчинову, що той сам спалив “компромат” на нього

Співвласник та один із засновників компанії “РосУкрЕнерго” Дмитро Фірташ у вічі звинуватив віце-прем’єра чинного уряду Олександра Турчинова в причетності до знищення можливих доказів зв’язків Фірташа з відомим кримінальним авторитетом Семеном Могилевичем.

Широко відому історію про спалення “справи Могилевича” саме в той час, коли Турчинов очолював СБУ, вчергове пригадали під час прямого ефіру програми “Свобода” на телеканалі Інтер 16 січня. Втім слід зауважити, що претензії з приводу зникнення ймовірного компромату Турчинову вперше відкрито висунув... один із тих, кого сам віце-прем’єр називає причетним до кримінальних стосунків з Могилевичем.

Приводом для початку серії різких заяв стало зауваження Турчинова, мовляв є тут у студії людина, біографія якої “широко розійшлася” в Інтернеті, та натяк: на ще що можна після цього претендувати...

“Ви мені на Могилевича натякаєте?” – миттєво відреагував Фірташ, та почав пресувати зніяковілого від такої відвертості першого віце: “чого ви соромитеся?... Хто в 2005 був головою СБУ? Чи не ви, сударе? Ви!”

“Очолювали СБУ ви, а не я! При цьому якимсь незрозумілим чином пропадають всі оперативні документи, кримінальні справи. Усе згоріло! – заявив Турчинову у вічі Фірташ. - Якби я був у цьому замішаний, якби там щось було б про мене, напевно, ви б спрацювали з цим питанням”.

До цього акціонер РосУкрЕнерго додав, що у нього особисто складається таке враження, що документи є не на Фірташа, а на самого Турчинова.

На жодне з цих звинувачень перший віце-прем’єр нічого не відповів.

Довідка УНІАН. С.МОГИЛЕВИЧ відомий у кримінальних колах як «Дон Сименон» і «Людина із сімома обличчями». Спецслужби багатьох країн розшукували його впродовж кількох десятиліть. У нього кілька громадянств. С.МОГИЛЕВИЧ кілька разів змінював прізвище, останнє було ШНАЙДЕР.

На початок 1992 року став громадянином Росії, України, Ізраїлю, Угорщини.

Знаходиться в списку людей, розшукуваних ФБР США за передбачувану участь у махінаціях з акціями YBM "Magnex International, Inc.", яка коштувала інвесторам компанії 150 млн. дол.

У США С.МОГИЛЕВИЧА звинувачують також у рекеті, шахрайстві, відмиванні грошей. У 1998-1999 роках через рахунок у «Bank of New York», що належав С.МОГИЛЕВИЧУ, пройшло 10 млрд. дол. У США та Ізраїлі підозрюють, що вони пішли на фінансування транспортування зброї і наркотиків.

У дослідженні за замовленням американського «National Institute of Justice» сказано, що С.МОГИЛЕВИЧ контролює мережу повій у нічних клубах Будапешта і Праги.

Літом 2005 року екс-глава СБУ О.ТУРЧИНОВ заявив, що бізнес газотрейдера "РосУкрЕнерго" також може перебувати під контролем С.МОГИЛЕВИЧА.