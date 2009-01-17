Медведєв: частина української делегації хотіла залишити посередника

Президент РФ Дмитро МЕВЕДЄВ вважає, що постачання російського газу в Україну має здійснюватися без посередників

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Москві після завершення «газового» саміту.

«Я вважаю, що ми з нашими українськими партнерами цілком можемо торгувати без посередників, особливо без посередників, що викликають великі сумніви в української громадськості», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

У той же час Президент РФ зазначив, що на участі компанії-посередника досить жорстко наполягала частина українських парламентарів.

«Яка буде її позиція в цій ситуації, я не знаю. Проблема полягає в тому, що деякі учасники переговорів відстоювали необхідність збереження посередника і посилалися на інструкції, одержані нагорі, а інша частина парламентарів говорила, що посередники – це абсолютне зло, яке підлягає негайному винищенню», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

У той же час він підкреслив, що для Росії участь компаній-посередників не потрібна. «Нам посередники не потрібні», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.