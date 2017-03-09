Наступник Насірова оформив Lexus на 70-річну маму – розслідування

Як дізнались журналісти Bihus.info, нині вартість такої машини на сайтах продажу автівок - біля 40 тис. дол. В декларації за 2015 рік пан Продан вказав, що Lexus RX 350 в користуванні його дружини.

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Окрім того, за даними журналістів, сам Продан місяць тому придбав Toyota Avalon 2012 р.в. Продан вказав вартість авто у 467 500 грн, однак на ринку така машина коштує майже вдвічі більше - біля 30 тис. дол.

За 2015 рік Продан задекларував 103 775 заробітної плати, а його дружина-підприємець отримала дохід у 762 000 грн та ще 38 165 процентів з ПАТ акціонерний банк "Укргазбанк".

Продан народився 08 жовтня 1979 року у Могилів - Подільському районі Вінницької області.

З 2005 року працює у структурах податкової Вінницької області. З 2008 року – займає керівні посади в податкових органах м. Вінниця, Черкаської області та Міжрегіонального головного управління ДФС — Центрального офісу з обслуговування великих платників.

З липня 2016 року – виконуючий обов’язки заступника Голови Державної фіскальної служби України. З 3 березня 2017 – в.о. голови ДФС.

Нагадаємо, в зв'язку з відстороненням Насірова обов'язки глави ДФС поклали на Продана.