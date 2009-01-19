Ющенко і Балога скупалися в ополонці (фоторепортаж)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО в день Хрещення Господнього відвідав каплицю на честь Великомучениці Варвари на території санаторного комплексу Пуща-Озерна в Києві.

Як повідомляє прес-служба глави держави, з нагоди величного християнського свята біля озера, що знаходиться на території санаторію, відбулася Божественна літургія та Велике освячення води.

Разом із главою держави на богослужінні були присутні керівництво Секретаріату Президента України, урядовці та народні депутати.

Після завершення освячення В.ЮЩЕНКО згідно з народним звичаєм викупався у хрещенській воді.

Крім Президента, у крижаній воді скупалися глава секретаріату Віктор БАЛОГА, віце-прем`єр-міністр Іван ВАСЮНИК, міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ, міністр у справах молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО, керівник Державного управління справами Ігор ТАРАСЮК та інші.

Фото УНІАН