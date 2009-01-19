Янукович збирається в лютому відправити уряд у відставку

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний, що фракція ПР вже в лютому зможе добитися відставки уряду Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомляється на сайті Партії регіонів, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав в інтерв`ю Рейтер.

В.ЯНУКОВИЧ не сумнівається, що Партія регіонів зуміє вже в лютому добитися відставки уряду Ю.ТИМОШЕНКО, після чого у Верховній Раді буде або сформовано нову більшість, або проведені дострокові вибори.

“Склад уряду є непрофесійним, усередині уряду є багато розбіжностей у поглядах, немає єдиної точки зору, є багато розбіжностей у поглядах між прем`єр-міністром і Президентом, і від цього - постійні конфлікти, і немає більшості в парламенті, яка б підтримувала уряд», - сказав він.

“Ми вважаємо, що у нас є більш ніж достатньо підстав, щоб цей уряд пішов у відставку», - додав В.ЯНУКОВИЧ.