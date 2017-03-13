Голова МЗС Люксембургу сьогодні відвідає Маріуполь

Про це повідомляє прес-служба МЗС України в Twitter.

«Міністри закордонних справ України та Люксембургу по дорозі в Маріуполь. Важливий візит, щоб відчути масштаби російської агресії та її наслідки», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 13-14 березня міністр закордонних та європейських справ Великого Герцогства Люксембург перебуватиме з робочим візитом в Україні.

Метою візиту Ассельборна - поглиблення українсько-люксембурзького політичного діалогу. Крім того, важлива увага у ході візиту міністра буде приділена аналізу ситуації на Донбасі у контексті збереження позиції Євросоюзу щодо санкцій проти Росії, а також співробітництву Україна-ЄС з урахуванням стану імплементації Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС і функціонування Зони вільної торгівлі. Запланована також робоча поїздка Ассельборна у Донецьку область.