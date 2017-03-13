Голова МЗС Люксембургу сьогодні відвідає Маріуполь
Міністри закордонних справ України та Люксембургу Павло Клімкін і Жан Ассельборн вилетіли в Маріуполь, щоб відчути масштаби та наслідки російської агресії в Україні.
Про це повідомляє прес-служба МЗС України в Twitter.
«Міністри закордонних справ України та Люксембургу по дорозі в Маріуполь. Важливий візит, щоб відчути масштаби російської агресії та її наслідки», - йдеться в повідомленні.
Читайте такожГлава МЗС Люксембургу: Вибори у тимчасово окупованих районах Донбасу мають пройти якнайшвидше
Як повідомляв УНІАН, 13-14 березня міністр закордонних та європейських справ Великого Герцогства Люксембург перебуватиме з робочим візитом в Україні.
Метою візиту Ассельборна - поглиблення українсько-люксембурзького політичного діалогу. Крім того, важлива увага у ході візиту міністра буде приділена аналізу ситуації на Донбасі у контексті збереження позиції Євросоюзу щодо санкцій проти Росії, а також співробітництву Україна-ЄС з урахуванням стану імплементації Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС і функціонування Зони вільної торгівлі. Запланована також робоча поїздка Ассельборна у Донецьку область.