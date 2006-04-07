Блок Вітренко проходить тривідсотковий бар`єр...

Сьогодні Блок Наталії Вітренко «Народна опозиція» в особі уповноваженого Блоку Володимира МАРЧЕНКА направив на ім`я генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА звернення, в якому вимагає порушити кримінальну справу за фактом фальсифікації результатів виборів 26 березня.

Про це лідер Блоку Н.ВІТРЕНКО заявила сьогодні в УНІАН на прес-конференції, присвяченій підсумкам виборів до парламенту і місцевих рад.

Зокрема, Блок має претензії до ЦВК щодо методології підрахунків результатів виборів.

За словами Н.ВІТРЕНКО, в даному питанні її Блок грунтується на Європейських конвенціях про захист основних прав і свобод людини, на положеннях Конституції України і законів про вибори народних депутатів України і депутатів місцевих рад. Суть цих підрахунків полягає в тому, що вони здійснюються на підставі голосів, відданих «за» ту або іншу політичну силу, поділені на голоси, що віддано за загальне число партій і блоків, які брали участь у виборах. Водночас, наголошує Н.ВІТРЕНКО, постановами ЦВК методологія, затверджена 16 березня - для підрахунку голосів на парламентських виборах і 30 березня – для місцевих виборів, полягає в тому, що кількість голосів, відданих за конкретні партії і блоки, ділиться на загальну суму голосів «за», плюс - голоси «проти всіх» і недійсні бюлетені. «Якщо із загальної суми, підрахованої таким чином, відняти голоси «проти всіх» і недійсні бюлетені, то одержаної різниці цілком достатньо, щоб наш блок вже був у парламенті. 3,04% тоді буде результат по нашому блоку», - заявила Н.ВІТРЕНКО.

При цьому, наголошує вона, для Блоку є винятково важливим встановити кількість виборців, які взяли участь в голосуванні, яка обчислюється складанням первинних протоколів про явку і видачу бюлетенів, мінус – недійсні бюлетені. Н.ВІТРЕНКО стверджує, що за даними ЦВК, ця кількість з 26 березня до сьогодні зросла з 25 млн. 2 тис. 988 до 25 млн.405 тис. «Тобто, майже півмільйона невідомо звідки раптом одержаних бюлетенів беруть участь в розрахунку підсумкових результатів», - зазначила Н.ВІТРЕНКО, додавши, що якщо орієнтуватися на первинну цифру, то результат її Блоку на парламентських виборах становить 3,09%.

«Враховуючи те, що ЦВК дотепер не назвала цифру кількості виборців, які взяли участь в голосуванні, не назвала цифру виданих бюлетенів для голосування, а навпаки - в розрахунках використовує незрозуміло яким чином різко завищений показник, ми сьогодні направили звернення до Генеральної прокуратури з вимогою порушити кримінальну справу за фактом фальсифікації виборів і бездіяльності голови ЦВК Ярослава ДАВИДОВИЧА», - сказала лідер Блоку. Крім того, за словами Н.ВІТРЕНКО, цілий ряд звернень і інформаційних запитів направлені до ЦВК.

Лідер Блоку вкотре заявила, що «Народна опозиція» продовжуватиме боротьбу «за забезпечення справедливості в підрахунку голосів для того, щоб наші представники були і в парламенті і в місцевих органах влади».

Також Н.ВІТРЕНКО повідомила, що на сьогодні в Україні в 63 судах розглядаються позови представників Блоку з вимогами перерахунку голосів виборців на парламентських виборах. Крім того, ще «два-три десятки» позовів розглядаються в контексті перерахунку голосів на виборах до місцевих органів влади, - додала вона.

«Відбулася крадіжка наших голосів», - заявила Н.ВІТРЕНКО, наголосивши, що у її Блоку є «незаперечні докази» того, що він пройшов 3%-й бар`єр на виборах до парламенту. «Проте, з центру дано жорстокий циркуляр всій судовій системі України, щоб не допускати перерахунку голосів», - стверджує Н.ВІТРЕНКО, тому, за її словами, в різних областях повторюється однакова ситуація: «Щонайменшу зачіпку суд хоче використати для того, щоб залишити без розгляду наше звернення і не давати можливості нам перерахувати голоси».

Відповідаючи на питання про дії Блоку у разі, якщо ЦВК офіційно обнародує результати виборів, згідно з якими «Народна опозиція» таки не потрапляє до парламенту, Володимир МАРЧЕНКО заявив, що тоді представники Блоку будуть оскаржувати ці оголошені результати.