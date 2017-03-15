Аваков нагородив поліцейських, які стріляли в повітря перед активістами блокади
Міністр не уточнив імен поліцейських, яких нагороджував.
Глава МВС Арсен Аваков нагородив поліцейських, які намагалися перешкодити учасникам блокади Донбасу прорватися через лінію розмежування на Донбасі.
"За гідне виконання служби і вірність принципу рівності перед законом, моїм наказом нагороджені співробітники ГУ Нацполіції в Донецькій області", - написав міністр на своїй сторінці в Twitter.
Читайте такожНацполіція забезпечить виконання рішення РНБО щодо припинення переміщення вантажів через лінію розмежування – Князєв
Як повідомляв УНІАН, увечері 14 березня на блокпосту в Слов'янську при перевірці документів стався конфлікт між правоохоронцями та Парасюком і прихильниками блокади, що рухалися колоною в складі 13 автомобілів. В результаті конфлікту сім поліцейських отримали тілесні ушкодження.
Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Пізніше в той же день під Краматорському поліцейські зі стріляниною в повітря затримали автоколону з громадянами, які перед цим прорвалися крізь блокпост в Слов'янську.
У свою чергу, заступник голови Верховної Ради України Оксана Сироїд сприйняла прихід до сесійної зали поліцейських як "захоплення залу парламентських засідань і парламентської трибуни". На її думку, працівники органів правопорядку "не мають права ступати на підлогу, де відбуваються парламентські дебати", адже це суперечить демократичним цінностям.