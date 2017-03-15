Аваков нагородив поліцейських, які стріляли в повітря перед активістами блокади

Глава МВС Арсен Аваков нагородив поліцейських, які намагалися перешкодити учасникам блокади Донбасу прорватися через лінію розмежування на Донбасі.

"За гідне виконання служби і вірність принципу рівності перед законом, моїм наказом нагороджені співробітники ГУ Нацполіції в Донецькій області", - написав міністр на своїй сторінці в Twitter.

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Як повідомляв УНІАН, увечері 14 березня на блокпосту в Слов'янську при перевірці документів стався конфлікт між правоохоронцями та Парасюком і прихильниками блокади, що рухалися колоною в складі 13 автомобілів. В результаті конфлікту сім поліцейських отримали тілесні ушкодження.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Пізніше в той же день під Краматорському поліцейські зі стріляниною в повітря затримали автоколону з громадянами, які перед цим прорвалися крізь блокпост в Слов'янську.

У свою чергу, заступник голови Верховної Ради України Оксана Сироїд сприйняла прихід до сесійної зали поліцейських як "захоплення залу парламентських засідань і парламентської трибуни". На її думку, працівники органів правопорядку "не мають права ступати на підлогу, де відбуваються парламентські дебати", адже це суперечить демократичним цінностям.