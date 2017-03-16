Авдіївка досі залишається без води та світла

Авдіївка досі залишається без централізованого електро- і водопостачання через обстріли з боку бойовиків.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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«Станом на 7 год. 16 березня централізоване електропостачання в м. Авдіївка відсутнє. Теплопостачання у місті, де проживає близько 22 тис. осіб, здійснюється централізовано за рахунок теплоенергоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу. Створено запас води в міському резервуарі об’ємом 4 тис. м3», - йдеться в повідомленні.

Об’єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від 8 генераторів ДСНС, додали в прес-службі.

Як повідомлялося, 14 березня через обстріли бойовиків було пошкоджено повітряну високовольтну лінію електропередач, внаслідок чого припинено електропостачання м. Авдіївка, а також Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують водою та теплопостачанням місто.