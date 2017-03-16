У Раді запропонували внести зміни у статтю КК про держзраду

Народний депутат фракції Партії «Блок Петра Порошенка» Ірина Фріз та Перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко підготували та внесли на розгляд Верховної Ради проект закону «Про внесення змін до ст.111 (Державна зрада) Кримінального Кодексу України» (реєстраційний номер 6195).

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«Законопроект має привести статтю 111 Кримінального кодексу до сучасних загроз та реалій гібридної війни. Адже сьогодні, де-юре, надання допомоги невизнаній (самопроголошеній) державі в проведенні підривної діяльності проти України не кваліфікується як державна зрада. Як результат, суди не тільки не виносять рішення по цій статті, хоча за принципами здорового глузду повинні були б, але й правоохоронні органи України не кваліфікують такі злочини, як державну зраду», – зазначила Ірина Фріз на своїй сторінці у Facebook.

За словами Ірини Фріз, прогалина у законодавстві, що сформувалася через перенесення визначення «державна зрада» з Кримінального кодексу 1960 року, по факту робить неможливим переслідування осіб, що здійснили дії, передбачені ст.111 в інтересах самопроголошених (невизнаних) утворень, як ДНР та ЛНР, що виникли внаслідок окупації, терористичної діяльності, сепаратизму (в тому числі такого, що спонсорується з-за кордону) та інших порушень міжнародного права.

У випадку прийняття цього закону, правоохоронні органи зможуть порушувати кримінальні справи за фактами дій, що підпадають під ст.111 ККУ «Державна зрада» по відношенню до тих, хто надає допомогу невизнаним державам, зокрема, ДНР та ЛНР, – повідомили автори законопроекту.