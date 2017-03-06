Росія буде робити все можливе, щоб знайти юридичну шпаринку для блокування справи в Гаазі - нардеп

13:23, 06 березня 2017
Політика
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Сьогодні Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй розпочав слухання справи за скаргою України проти Росії. Ця справа займе багато років, а Росія намагатиметься її блокувати.

Суд у Гаазі розпочав розглядати позов України проти РФ / facebook.com/Iryna.Friz

Як кажуть – "млини справедливості мелють поволі", написала на своїй сторінці у Facebook написала нардеп від БПП Ірина Фріз.

За її словами, Україна має використовувати такі можливості не тільки з точки зору юриспруденції, міжнародного права, але й з точки зору донесення правдивої інформації про те, що Росія коїть в Україні.

"Переконана, що Росія буде робити все для того, щоб знайти юридичну шпаринку для того, щоб зняти справу з розгляду або заблокувати її розгляд по суті", - йдеться у повідомленні нардепа.

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Фріз нагадала, що в ХХ столітті в Міжнародному суді розглядалося декілька питань за участю СРСР (стосувалися повітряних інцидентів, позивач – США) однак всі вони були зняті з розгляду. Крім того, у справі Грузія-Росія Москва використовувала схожу тактику й намагалася заблокувати розгляд справи по суті, напираючи на питання процедури. Тому депутат припускає, що і у випадку з Україною тактика буде схожою.

"Росія сьогодні тримає курс на ізоляцію...  Міжнародний Суд ООН – це інстанція, де це зробити неможливо. Але це не означає, що Росія не буде намагатися уникнути відповідальності, використовуючи юридичні процесуальні шпарини чи затягуючи справу", - зазначила вона.

Крім того, для Росії програш цієї справи в суді – це не тільки удар по політиці в Україні та по міжнародному іміджу: це і фінансові втрати, яких Україна та її громадяни зазнали через збиття лайнера, обстріли, етнічні "чистки" в Криму. Тому Росія буде робити все можливе для того, щоб уникнути подібного розвитку подій. 

Як повідомляв УНІАН, 6 березня Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй розпочав слухання справи за скаргою України проти Росії. На порядку денному запит Києва щодо запровадження тимчасових заходів для захисту прав громадян.

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Теги: #суд#Росія#Україна#Гаага#позов