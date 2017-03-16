ГПУ дасть оцінку вчорашнім подіям у парламенті - Луценко

Генеральна прокуратура України розгляне звернення заступника голови Верховної Ради Оксани Сироїд і дасть оцінку вчорашнім подіям у парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам генеральний прокурор Юрій Луценко.

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“Якщо є таке звернення, то воно буде розглянуто. І в межах компетенції Генеральної прокуратури України ми дамо оцінку”, - сказав Луценко.

За його словами, наскільки йому відомо, працівники поліції з'явилися за трибуною Верховної Ради 15 березня вже після закриття пленарного засідання. “Це попередня інформація, яку я отримав від депутатів. Якщо це виявиться неправдивим, то очевидно, є порушення регламенту. Але чи є порушення закону - подивимося, зробимо висновки”, - додав Луценко.

Як повідомляв УНІАН, Сироїд заявила, що вже надала свої пояснення Регламентному комітету. 15 березня вона закрила засідання парламенту після того, як до сесійної зали ВР депутати завели поліцейських, за участю яких напередодні ввечері на Донеччині стався інцидент з народним депутатом Володимиром Парасюком та іншими учасниками торгової блокади ОРДЛО.

Спікер ВР Парубій повідомив, що дав доручення провести розслідування вчорашнього інциденту в парламенті.