Сироїд: Розслідування має встановити, хто завів до будівлі парламенту поліцейських

Віце-спікер Верховної Ради України Оксана Сироїд надала свої пояснення Комітету з питань Регламенту та організації роботи ВР щодо правомірності закриття нею напередодні засідання парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала у коментарі журналістам.

“Я можу сказати Регламентному комітету, що вони спізнилися, тому що я звернулася до Регламентного комітету відразу, як тільки закрила засідання”, - сказала депутат.

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Як пояснила Сироїд, це її обов'язок, у разі, якщо вона закриває засідання ВР, розуміючи, що у стінах парламенту “порушується закон, скоюються злочини”, відповідно до Регламенту, звернутися до Регламентного комітету з поясненнями. “І такі пояснення уже надіслані до Регламентного комітету”, - сказала Сироїд.

Також віце-спікер вважає, що розслідування, яке ініціював голова ВР Андрій Парубій, має встановити, хто завів до будівлі парламенту поліцейських.

“Те, що я спостерігала зі свого робочого місця, - це були депутати “Народного фронту” і депутати від “Блоку Петра Порошенка”. Вони фактично супроводжували працівників і службовців Національної поліції до трибуни”, - сказала Сироїд.

Вона повідомила, що вже звернулася з приводу вчорашнього інциденту до Генеральної прокуратури України та Служби безпеки України.

“Вчора підписала ці листи. Сподіваюся на їхню швидку реакцію. І сподіваюся, що це розслідування буде проведено вчасно”, - зауважила Сироїд.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня Сироїд закрила засідання парламенту після того, як до сесійної зали ВР депутати завели поліцейських, за участю яких напередодні ввечері на Донеччині стався інцидент з народним депутатом Володимиром Парасюком та іншими учасниками торгової блокади ОРДЛО.

Перший заступник голови фракції «Народний фронт» Андрій Тетерук заявив, що через закриття Сироїд засідання ВР народні депутати від коаліції ініціюватимуть її відставку з посади віце-спікера парламенту. Сама Сироїд заявила, що не бачить підстав для своєї відставки з посади, оскільки вважає, що діяла в межах Регламенту.

Сьогодні Парубій повідомив, що дав доручення провести розслідування вчорашнього інциденту в парламенті.