Карасьов: комуністи захистять Тимошенко, бо так скаже Кремль

Відставка чинного уряду на чолі з Юлією ТИМОШЕНКО найближчим часом неможлива через відсутність підтримки з боку більшості у Верховній Раді.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив політолог, директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ.

Він нагадав, що подібна ситуація виникла у 2006 році, коли були підписані газові угоди і право на постачання енергоносія в Україну перейшло до посередника – «РосУкрЕнерго», лідер БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО ініціювала відставку уряду Юрія ЄХАНУРОВА, і ця відставка була проголосована. “Хтось думає, що такий сценарій може бути і в нинішньому парламенті по відношенню до діючого уряду, але на мою думку, це нереально”, - сказав В.КАРАСЬОВ.

На його думку, про відсутність таких перспектив свідчить, в першу чергу, досить виражена підтримка нинішньої української виконавчої влади з боку російського керівництва. А це, за словами В.КАРАСЬОВА, визначає позицію фракції КПУ, тому що “її діяльність часто координується... з російської сторони”.

“Тому відставки не буде. Комуністи не підтримають, а без комуністів голосів немає”, - наголосив експерт.

Однак, вважає він, Партія регіонів намагатиметься змінити Кабінет міністрів, оскільки її керівництво розуміє, що брати участь у президентських перегонах вигідніше, перебуваючи при владі і маючи посаду прем’єра, а для цього у «регіоналів» є лише один вихід - скласти мандати народних депутатів, що призведе до позачергових парламентських виборів та зміни уряду.

“Це буде зробити непросто, але потрібно так. Інакше для Партії регіонів цей сезон буде програний”, - вважає В.КАРАСЬОВ. Крім цього, на його думку, участь у президентських виборах та їхні результати будуть вирішальними для майбутнього цієї політичної сили.

“Саме зараз вирішується доля Партії регіонів – або вона буде, або її не буде”, - наголосив політолог. На його переконання, у випадку програшу президентської кампанії Партія регіонів розколеться – “частина піде до БЮТ, частина взагалі невідомо куди, а частина буде ходити... як бійці Червоної армії на Смоленщині та Брянщині влітку та восени 1941 року – деморалізовані, не знатимуть, куди їм прибитися”.

Зараз, переконаний В.КАРАСЬОВ, Партії регіонів потрібно працювати на власну перспективу, бо ніяка коаліція їх не врятує. “Тому Партіїі регіонів потрібно вирішувати, чи вона залишиться цією партією, чи буде вона на щось претендувати. Бо якщо вони програють 2009 рік вони програють себе, їх вже не буде”, - сказав експерт.