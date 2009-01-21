У БЮТ думають, що Ющенко пропонує Раді політичну війну

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО переконаний, що ВР не дасть згоди на призначення Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА головою СБУ.

Про це він заявив сьогодні кореспонденту УНІАН, коментуючи відповідне подання до парламенту Президента України.

“Така позиція Президента є пропозицією політичної війни українському парламенту”, - сказав він.

За словами М.ТОМЕНКА, складається враження, що Президент Віктор ЮЩЕНКО тривалий час не володіє повною інформацією щодо ситуації у ВР та ставлення парламенту до діяльності СБУ, оскільки попередній представник Президента у ВР не працював у парламенті.

“Виходячи з цього, складається враження, що Президент не знає, як оцінюється усіма фракціями діяльність Служби безпеки України”, - сказав він.

М.ТОМЕНКО нагадав, що у ВР уже слухалася інформація генерального прокурора України про підтвердження фактів незаконних дій народних депутатів, що були оприлюднені в.о. голови СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКОМ. “Не був підтверджений жодний факт, який офіційно не був поданий до Генеральної прокуратури”, - сказав він.

Заступник голови ВР також зауважив, що у Верховній Раді неодноразово піднімалося питання щодо незаконних дій СБУ в частині політичного переслідування, прослуховування та політизованих дій цього відомства, які не відповідають чинному законодавству. “Тому цілком очевидно, що ця кандидатура не отримає підтримки більшості фракції НУ-НС, не те, що більшості парламенту”, - сказав він.

Водночас, за словами М.ТОМЕНКА, більш імовірним є створення у парламенті Тимчасової слідчої комісії, що займеться вивченням заяв представників СБУ стосовно причетності ряду депутатів до корупційних дій. “Був створений ганебний прецедент, коли після телевізійних шоу, в яких звинувачувалися народні депутати, жоден документ не надійшов до Верховної Ради України”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня Президент В.ЮЩЕНКО вніс до Верховної Ради подання на призначення В.НАЛИВАЙЧЕНКА головою Служби безпеки України. Водночас, у Верховній Раді пропонується створити Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування заяв в.о. голови Служби безпеки України В.НАЛИВАЙЧЕНКА та заступника голови СБУ Тіберія ДУРДИНЦЯ щодо звинувачень деяких народних депутатів у корупції, контрабанді, рейдерстві, зловживанні службовим становищем та інших злочинах. Відповідний проект постанови, внесений народним депутатом від фракції НУ-НС Геннадієм МОСКАЛЕМ.