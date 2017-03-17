Українці за кордоном закликали публічно обговорити питання подвійного громадянства

Закордонні українці вимагають створення Національної Комісії для публічного експертного та громадського обговорення широкого кола питань пов'язаних з подвійним громадянством та захистом прав закордонних українців.

Зокрема, міжнародна організація Global Ukraine 15 березня 2017 р. звернулася до Президента України з відповідним проханням.

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“Шановний пане Президенте! У зв’язку з ризиками пов’язаними із законопроектом 6175 від 13.03.2017р., просимо Вас притримати розгляд законопроекту та посприяти створенню Національної Комісії для публічного експертного та громадського обговорення широкого кола питань пов'язаних з подвійним громадянством та захистом прав закордонних українців. Дана Національна Комісія працюватиме з урахуванням аналізу чинного українського законодавства та з урахуванням світового досвіду, нових тенденцій глобального світу”, - йдеться у зверненні організації.

В свою чергу, Українсько-Американська організація Razom for Ukraine (Україна, США) спільно з Canada - Ukraine International Assistance Fund - CUIA Fund (Канада), оприлюднили свою заяву з цього приводу.

“За попередніми підрахунками законопроект №6175 від 13.03.2017 про внесення змін до закону України "Про громадянство України", внесений Президентом України на розгляд Верховної Ради, призведе до автоматичного позбавлення громадянства близько 5 мільйонів українців", - йдеться у заяві.

На їхню думку, ініціатива Президента по обмеженню прав закордонних українців є необдуманою, а також такою, що призведе до негативних наслідків для України через втрату значної підтримки українців в інших державах, які на сьогодні виступають форпостом лобіювання інтересів України.

"Закликаємо Президента відкликати поданий законопроект, а депутатів Верховної Ради в жодному випадку не підтримувати зміни до Закону про Громадянство в поданому вигляді", - наголосили Razom for Ukraine.

Одночасно, Українська Всесвітня Координаційна Рада оприлюднила заяву з приводу внесення змін в Закон " Про громадянство в Україні” в якій “вважає шкідливими й небезпечними зміни, що пропонуються Президентом України до Закону “Про громадянство України”, щодо реалізації права зміни громадянства.

"Такі зміни можуть призвести до втрати громадянства України сотень тисяч українських громадян, котрі багато років знаходяться у вимушеній міграції за межами Батьківщини", - йдеться в їхній заяві.

Із заявою до Президента України звернувся й Світовий Конгрес Українців, в якій закликав провести громадські слухання стосовно поданого ним законопроекту, що передбачає позбавлення українського громадянства тих осіб, які мають подвійне громадянство. У листі також висловлюється сумнів у відповідності законопроекту щонайменше трьом статтям Конституції України.

Як повідомляв УНІАН, внесеним до парламенту президентським законопроектом пропонується припиняти українське громадянство особи, яка добровільно набула громадянство іноземної держави.