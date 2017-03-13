Порошенко подав законопроект про позбавлення громадянства власників іноземних паспортів

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив представник президента в парламенті, народний депутат від фракції «Блок Петра Порошенка» Артур Герасимов.

Він зазначив, що сьогодні президентом на розгляд парламенту було внесено законопроект, який визначено як невідкладний.

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"Сьогодні, 13 березня, президентом України був поданий до ВР і визначений як невідкладний законопроект, який стосується вирішення питань з подвійним громадянством", - сказав Герасимов.

За його словами, президент вважає за необхідне чітко врегулювати це питання, а ситуації, коли чиновники заявляють про наявність у них кількох закордонних паспортів, є неприпустимими.

Цим законопроектом, пояснив Герасимов, буде чітко встановлено, що особа, яка добровільно набула громадянства іноземної держави, вважатиметься такою, яка підпадає під дію вимоги про припинення українського громадянства.

Також законопроект уточнює підстави для втрати громадянства України. Наприклад, такою підставою пропонується вважати ситуацію, якщо особа, яка добровільно набула громадянство іноземної країни, не здала закордонний паспорт, або ж при набутті громадянства України також в певний проміжок часу не здала паспорт іншої держави.

"Я неодноразово наголошував на тому, що це питання стосується тільки ситуації добровільного набуття громадянства інших країн через те, що це не стосується ситуації з нашими людьми в Криму. Тому що там про добровільність ніякої мови не йшло", - сказав депутат.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Андрій Парубій сьогодні на погоджувальній раді заявив, що парламент може розглянути законопроект про відкликання з посад чиновників із подвійним громадянством.

Спікер додав, що робоча група вже напрацювала законопроект, у якому були би прописані відповідні механізми, щоб “ми юридично не потрапили в даному випадку у ситуацію, коли ухвалимо закон, а юридично він буде не до кінця досконало виписаний”.