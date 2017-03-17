Угода України та Туреччини щодо поїздок за ID-картками може набути чинності до літа - МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказала речник МЗС України Мар’яна Беца.

Вона повідомила, що підписана в Анкарі угода між Кабінетом міністрів України та урядом Турецької Республіки про взаємні поїздки громадян за ID-картками ще не набула чинності.

За словами Беци, ця угода значно спростить порядок в'їзду і виїзду громадян.

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"Ми подали зараз проект постанови Кабінету міністрів про затвердження вищезгаданої угоди, і ми сподіваємося, що ця угода буде затверджена з боку України та Туреччини до початку туристичного сезону, що значно полегшить нашим громадянам відпочинок в літній сезон", - заявила Беца.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня Україна і Туреччина уклали угоду про взаємні поїздки громадян за ID-картками.

Положеннями зазначеної угоди передбачається, що громадяни України та громадяни Турецької Республіки, які користуються паспортами у формі картки (ID), що містять безконтактний електронний носій, матимуть змогу в’їжджати, виїжджати, прямувати транзитом та перебувати без віз на території Туреччини та України відповідно строком до 90 днів протягом 180 днів.