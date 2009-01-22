Тимошенко особисто організовує позачергову сесію ВР

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що фракція БЮТ у Верховній Раді зібрала 150 підписів депутатів для проведення позачергового засідання парламенту 26 або 27 січня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні на брифінгу в Кабінеті Міністрів.

«Я сьогодні консультуватимуся з Головою Верховної Ради, і в понеділок або вівторок проситиму його скликати позачергову сесію Верховної Ради», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр наголосила, що на позачерговому засіданні парламенту планується розглянути питання звільнення Володимира СТЕЛЬМАХА з посади голови Національного банку.

«Окрім цього, ми хочемо розглянути питання звільнення пана ШАПОВАЛОВА (заступник голови НБУ – УНІАН), який є правою рукою пана СТЕЛЬМАХА у всіх цих корупційних операціях, і покладання обов`язків на одного з гідних заступників керівника банку, якого визначить Верховна Рада, проаналізувавши кадровий склад правління Національного банку», - повідомила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що якщо не вдасться скликати позачергове засідання Верховної Ради, то «вся ця чехарда з гривнею триватиме й далі».