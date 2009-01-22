У БЮТ уже шукають винного за ідею підвищити ринковий збір
Голосували через позицію фракції?
Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО запевняє, що законопроект “Про місцеві податки та збори”, який передбачає підвищення ринкового збору у десятки разів, буде доопрацьований або взагалі не буде прийнятий.
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції у Тернополі депутат заявив, що цей законопроект, який уже був прийнятий в першому читанні, не буде поставлений на повторне голосування, доки під ним не підпишуться представники найбільших асоціацій підприємців.
“Цей законопроект потрібно доопрацювати, інакше він далі взагалі не піде. Я голосував за цей документ як “багнет”, оскільки була відповідна позиція фракції, я ж не спеціаліст у цих питаннях. Загалом на сесії всім озвучили, які 10 місцевих податків знімаються, і всі подумали, що це – чудово, і проголосували. Але ніхто не повідомив про запровадження того ж ринкового податку”, – зазначив М.ТОМЕНКО.
За його словами, окремі новації законопроекту “Про місцеві податки та збори”, які пройшли перше читання, на початковому етапі принесли б певні надходження в бюджет, але потім призвели б до розвалу економіки.
“Я вже говорив прем’єр-міністру, що за такий документ хтось повинен відповідати. Як мінімум, повинен бути звільнений заступник керівника податкової, який підписував цей проект і подавав його на розгляд”, – вважає М.ТОМЕНКО.