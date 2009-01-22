У БЮТ уже шукають винного за ідею підвищити ринковий збір

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО запевняє, що законопроект “Про місцеві податки та збори”, який передбачає підвищення ринкового збору у десятки разів, буде доопрацьований або взагалі не буде прийнятий.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції у Тернополі депутат заявив, що цей законопроект, який уже був прийнятий в першому читанні, не буде поставлений на повторне голосування, доки під ним не підпишуться представники найбільших асоціацій підприємців.

“Цей законопроект потрібно доопрацювати, інакше він далі взагалі не піде. Я голосував за цей документ як “багнет”, оскільки була відповідна позиція фракції, я ж не спеціаліст у цих питаннях. Загалом на сесії всім озвучили, які 10 місцевих податків знімаються, і всі подумали, що це – чудово, і проголосували. Але ніхто не повідомив про запровадження того ж ринкового податку”, – зазначив М.ТОМЕНКО.

За його словами, окремі новації законопроекту “Про місцеві податки та збори”, які пройшли перше читання, на початковому етапі принесли б певні надходження в бюджет, але потім призвели б до розвалу економіки.

“Я вже говорив прем’єр-міністру, що за такий документ хтось повинен відповідати. Як мінімум, повинен бути звільнений заступник керівника податкової, який підписував цей проект і подавав його на розгляд”, – вважає М.ТОМЕНКО.