Інтеграція Донбасу до Росії — бутафорщина чи реальні наміри Кремля?

Створення інтеграційного комітету «Росія-Донбас» насправді є черговими піар-маніпуляціями, які спрямовані на те, щоб обманути російську громадську думку (якщо вважати, що така існує), і дати певні сигнали Заходу — мовляв, якщо ви продовжуватимете підтримку Києва, то ситуація може зайти настільки ж далеко, як було з Кримом.

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Про внутрішнього споживача цієї інформації зараз не йдеться, тому що протягом двох тижнів можна змінити настрої на 180 градусів. А для зовнішнього світу такі дії Росії стануть черговий способом шантажу й торгу. Єдине, що здатна робити Росія, — займатися шантажем. Власне, це те, що сьогодні стало основою зовнішньої політики Росії, тому що іншого інструменту у Кремля просто немає. Торгуватися, залякувати, намагатися продати повітря і за це щось отримати — це те, що сьогодні робить дипломатія Російської Федерації.

Реально потягти ще й Донбас Росія не зможе. Навіть російські економісти кажуть, що це неможливо. Крим став «валізою без ручки», яку важко утримувати (і це ж тільки початок, адже проблеми і складнощі наростають як сніговий ком). А якщо до цього додати ще й абсолютно знедолений (в прямому розумінні цього слова) регіон — окремі окуповані райони Донбасу, і прогодувати ще кілька мільйонів людей, дати їм роботу, щось зробити з цією територією, яка зараз вщент знищена — думаю, це, тим більше, не під силу Росії.

Тому я вважаю, що це — гра Кремля, яка ведеться, щоб спровокувати Захід на якісь речі, які б стимулювали Київ бути більш поступливим. Але, думаю, це вкотре закінчиться тим, що нам знову намагатимуться під іншим соусом повернути ці території з «особливим статусом», аби вони залишалися «раковою пухлиною» в тілі України.

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Новостворений інтеграційний комітет «Росія-Донбас», на мою думку, є просто бутафорщиною. Росія може створити все, що завгодно — комітет, комісію, робочу групу тощо, і ця структура буде розробляти якісь документи, але вони нічого не означатимуть. Якщо він не фінансується, не має повноважень, якщо це просто назва — це просто буде стіл, два стільці і три секретарки — от, власне, те, до чого зведеться цей «інтеграційний комітет».

«Діяти» ж він буде до тієї пори, доки не буде прийнято якесь конкретне рішення Кремлем: або залишити Донбас, або, навпаки, захопити цю територію і оголосити своєю. Тобто, якщо за цим не стоїть завдання підготувати анексію Донбасу, як це свого часу було зроблено з Кримом. Якщо ж це просто гра, то вона обмежиться тільки створенням цього фейкового комітету, за яким реально нічого не стоятиме.

Володимир Огризко, дипломат, керівник Центру дослідження Росії, екс-міністр закордонних справ України