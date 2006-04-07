Ахметов вийшов з управління СКМ...

ЗАТ «Систем кепітал менеджмент» у 2005 році збільшило чистий прибуток майже вдвічі – до 864 млн. грн. (дані без урахування фінансових результатів підприємств Групи). Як повідомили УНІАН у Департаменті корпоративних комунікацій СКМ, фінансову звітність за минулий рік акціонери компанії затвердили на зборах 6 квітня.

За інформацією компанії, акціонери ухвалили рішення не розподіляти прибуток за 2005 рік (за підсумками 2004 року чистий прибуток ЗАТ «СКМ» становив 459,917 млн. грн. При розподілі прибутку за 2004 рік акціонери вирішили інвестувати 80% прибутку в бізнес-активи компанії, а 20% - направити на виплату дивідендів. – УНІАН).

Акціонери ЗАТ «Систем кепітал менеджмент» також прийняли рішення створити Наглядову раду, яка представлятиме інтереси акціонерів. Таке рішення ухвалене на чергових загальних зборах акціонерів компанії, що відбулися 6 квітня.

Планується, що контроль над діяльністю Компанії збережеться за сім`єю Рината АХМЕТОВА, членам якої буде передано право голосу по 90% акцій, що належать йому в ЗАТ «СКМ», вказується в повідомленні. Така можливість передбачена для реалізації наміру основного акціонера ЗАТ «СКМ» Р.АХМЕТОВА відійти від участі в управлінні ЗАТ «СКМ», зберігши за собою право власності на акції Компанії (Р.АХМЕТОВ балотувався у Верховну Раду за списком Партії регіонів - УНІАН).

Також було ухвалене рішення про внесення відповідних змін до Статуту товариства. Водночас, у СКМ зазначили, що зміни, що вносяться, не торкнуться норм Статуту, пов`язаних із посадою Президента Компанії – згідно з діючою редакцією Статуту Президент Компанії не є її посадовцем.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Систем Кепітал Менеджмент» (м. Донецьк), найбільша управляюча компанія України, володіє і управляє активами в металургійних, машинобудівних, енергетичних, вугільних, телекомунікаційних, банківських, страхових, медіа й інших галузях і сферах економіки.

90% акцій ЗАТ «СКМ» належить президенту компанії Ринату АХМЕТОВУ, 10% - його дружині Лілії СМИРНОВІЙ. Посаду президента СКМ Р.АХМЕТОВ обіймає з моменту її введення весною 2004 року.

Чистий прибуток ЗАТ «СКМ» у 2004 році становив 459,917 млн. грн. (у 2003 році - 182,856 млн. грн.)