Соціологи представлять результати опитування щодо НАТО

5 жовтня о 12-00 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Ставлення українських громадян до перспективи вступу України в НАТО”. В роботі візьмуть участь - – Андрій Єрмолаєв (ЦСД “Софія”), Олександр Левцун (ЦСД “Софія”), Євген Мінченко (Міжнародний інститут політичної експертизи, Москва), Володимир Фесенко (Центр прикладних політичних досліджень „Пента”), Сергій Згурець (Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння). Будуть представлені результати опитування населення України, проведеного у вересні 2006 р. Йдеться про дані, що характеризують ставлення українських громадян до можливості вступу в НАТО, мотиви позитивного та негативного ставлення, бачення обставин, що перешкоджають інтеграції до Організації північноатлантичного договору (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: 256-32-46, 8-066-330-43-95. Матеріали цієї прес-конференції ви можете замовити у вигляді аудіозапису та професійної відеозйомки звернувшись до відділу маркетингу УНІАН за телефоном: 279-35-23. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.