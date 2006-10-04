Міністр оборони Грузії надіслав у Кремль оригінальний подарунок

Міністр оборони Грузії Іраклій Окруашвілі упакував сьогодні в пакети два грона винограду і відправив їх у Кремль і головному санітарному лікарю Росії Геннадію Оніщенку через компанію експрес-доставки DHL. "Відправлення посилок по DHL ще не припинено, одне гроно - для Кремля, інше - для Оніщенка", - сказав він. "Головне, щоб вони не забули смак грузинського винограду, що містить вуглеводи, йод і танін", - сказав журналістам міністр оборони. Він пояснив, що дефіцит цих речовин "викликає в людині погані емоції, напевно, цим і були обумовлені введені проти країни санкції".

РБК