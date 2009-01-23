У київському метро головну вакансію тримають для Зінченка?

Столична влада не продовжила контракт з Петром МІРОШНИКОВИМ, у зв’язку з чим посада керівника КП «Київський метрополітен» з 1 січня 2009 року є вакантною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО, говорячи про можливе призначення голови фракції БЮТ в Київраді Олександра ЗІНЧЕНКА на цю посаду.

За словами А.ГОЛУБЧЕНКА, ще немає відповідних документів про призначення О.ЗІНЧЕНКА керівником столичного метрополітену.

На запитання журналістів, чи згоден П.МІРОШНИКОВ він піти з посади, А.ГОЛУБЧЕНКО відповів: «У МІРОШНИКОВА закінчився контракт, не переукладають. Призначають ЗІНЧЕНКА і все – процедура закінчена. Там не треба погодження (П.МІРОШНИКОВА – УНІАН)».

За інформацією А.ГОЛУБЧЕНКА, контракт у П.МІРОШНИКОВА завершився «з 1 січня».

Щодо іншого можливого призначення – керівника фракції Партії регіонів в Київраді Олексія ОМЕЛЬЯНЕНКА - на посаду керівника «Київавтодору», А.ГОЛУБЧЕНКО сказав, що не знайомий з цією ситуацією. «Поки призначення немає, готується», - додав він.

22 січня Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, коментуючи зміни керівництва «Київавтодору», зазначив, що Георгій ГЛИНСЬКИЙ до посади керівника «Київатодору» обіймав посаду заступника міністра транспорту.

«Це дуже порядна людина. Патріот України. Він не буде утиснений у правах. Ми зробимо його першим заступником, нічим не меншим по значущості. Я з ним постійно на зв’язку, і все поясню», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.