Наша Україна не входитиме до широкої коаліції (доповнено)

Блок «Наша Україна» не входитиме до широкої коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, таким є результат переговорів лідерів чотирьох політичних сил: голови Партії регіонів, прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА, лідера Соціалістичної партії України, голови Верховної Ради Олександра МОРОЗА, керівника фракції “Наша Україна” Романа БЕЗСМЕРТНОГО та лідера Комуністичної партії України Петра СИМОНЕНКА.

Про це повідомив журналістам лідер КПУ П.СИМОНЕНКО, розповідаючи про хід переговорів.

За словами П.СИМОНЕНКА, Р.БЕЗСМЕРТНИЙ проінформував присутніх про результати вчорашньої ради «Нашої України» і про політичне рішення щодо невходження блоку до коаліції, якщо в коаліційній угоді не будуть викладені всі без винятку позиції Універсалу національної єдності. Також «Наша Україна» вимагала, щоб всі рішення в коаліції приймались консенсусом, а також вимагала права вето на будь-яке рішення коаліції.

П.СИМОНЕНКО зауважив, що це є неприйнятним. «Таким чином, стало зрозуміло, що рішення, яке було вчора прийнято, і є основою для невходження «Нашої України» до антикризової коаліції», - сказав він.

П.СИМОНЕНКО підтвердив, що на рівні політичних сил переговори практично закінчено.

Водночас, він не виключив, що переговори можуть бути продовжені на рівні окремих депутатів з «Нашої України». «Я не можу зараз сказати, що це все остаточно, можливо, буде бажання у частини «Нашої України» продовжити переговори - це вже хай вони визначаються», - сказав лідер КПУ.

Відповідаючи на запитання, чи засмутив його такий результат переговорів, П.СИМОНЕНКО висловив думку, що в парламенті депутати й надалі працюватимуть всім складом, а стосовно ухвалення тих чи інших законів кожна фракція визначатиметься, виходячи із змісту тих чи інших документів.

Також П.СИМОНЕНКО вважає, що цей результат «складає одне враження: «Наша Україна» не збирається нести відповідальність за те, що відбувається в країні, не дивлячись на те, що їх кандидатура – ЮЩЕНКО - є Президентом України».

За словами лідера комуністів, Р.БЕЗСМЕРТНИЙ в ході наради повідомив, що «Наша Україна» планує ухвалити рішення про відкликання своїх міністрів з уряду, «але це їхня справа, я не можу зараз стверджувати, що це відбудеться», зауважив він.

П.СИМОНЕНКО також розповів, що О.МОРОЗ пропонував не завершувати переговори, а зустрітись ще з Президентом, але, на його переконання, у цьому немає ніякої перспективи. «Я виходжу з того, що політична сила «Наша Україна» вже прийняла відповідне рішення», - сказав він.

Крім того, П.СИМОНЕНКО висловив переконання, що позиція комуністів щодо мораторію на встановлення тарифів не зруйнує існуючої коаліції. Він підкреслив, що у антикризової коаліції набагато більші завдання і торкаються вони не лише цієї проблеми.