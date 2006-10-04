Наша Україна переходить в опозицію
17:48, 04 жовтня 2006Політика
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Роман Безсмертний заявив, що Наша Україна відкличе своїх міністрів із уряду. Також, за його словами, Наша Україна звернеться і до Президента із закликом відкликати з посад тих міністрів, які призначені за його квотою і є членами НУ..
Блок «Наша Україна» переходить в опозицію до урядової коаліції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам лідер фракції “Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ після зустрічі лідерів 4 політичних сил.
Він зазначив, що завтра з цього приводу будуть оформлені офіційні протокольні рішення.
Як сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ, якщо хтось не захоче йти з уряду, то нехай приймає рішення про вихід із партії.
Як повідомляв УНІАН, «Наша Україна» вирішила, що не входитиме до широкої коаліції.
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