Блок «Наша Україна» переходить в опозицію до урядової коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам лідер фракції “Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ після зустрічі лідерів 4 політичних сил.

Він зазначив, що завтра з цього приводу будуть оформлені офіційні протокольні рішення.

Як сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ, якщо хтось не захоче йти з уряду, то нехай приймає рішення про вихід із партії.

Як повідомляв УНІАН, «Наша Україна» вирішила, що не входитиме до широкої коаліції.