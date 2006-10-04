НУ готова розпочати переговори з Тимошенко

Блок «Наша Україна» готовий розпочати переговори з представниками опозиційних сил щодо спільних дій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні лідер фракції «Наша Україна» Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, відповідаючи на запитання журналістів, чи координуватиме «Наша Україна» свою діяльність із БЮТ.

За його словами, «в цьому принцип життя політики – знаєте, як раніше було, помер король, да здраствует король».

Він підкреслив, що завжди говорив: «ми другі, і ми чекаємо пропозицій». При цьому Р.БЕЗСМЕРТНИЙ сміявся, а на запитання журналістів, чому він такий веселий, зазначив, що нічого не буває таким приємним як те, що нарешті рішення прийнято. За його словами, найгірше бути «между там і между здесь».

Він нагадав, що переговорний процес щодо широкої коаліції завершився, і фракція «Наша Україна» до неї не входитиме.

Коментуючи хід сьогоднішньої зустрічі за участю лідерів 4 політичних сил, Р.БЕЗСМЕРНИЙ, за його словами, сказав там про те, що “в ситуації, коли не виконується Універсал національної єдності, коли не виконується підписаний меморандум і відкриваються справи «по міністрах від «Нашої України», то ми не бачимо можливості далі вести діалог».

Водночас Р.БЕЗСМЕРТНИЙ зазначив, що він не виключає можливості, що колись знову можливі переговори. Разом з тим, за його словами, «Наша Україна» на даний момент більше не буде ініціювати переговорний процес.