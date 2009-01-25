Тимошенко: я теж була студенткою...

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала молодь з Днем студента та Днем Тетяни. Про це повідомляє управління у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України.

“Від усього серця вітаю вас з Днем студента та з Днем св. Тетяни – вашої покровительки!

Студентські роки – це найчудовіша і найпрекрасніша пора вашого життя. Це пора мрій, надій і звершень, професійного визначення та вибору життєвої позиції. Це також час кохання, романтики, свободи, радості, час накопичення знань та досвіду», - зазначила прем’єр.

“Я теж була студенткою і прекрасно розумію всі ваші проблеми, знаю, що ви переживаєте, коли не вистачає і стипендії, і часу «підтягнути хвости». Все буде добре! Ви обов’язково подолаєте всі труднощі і перепони. Пам’ятайте відому істину: все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими! А найголовніший залік вам поставить життя», - наголошується у поздоровленні.

Ю.ТИМОШЕНКО також запевнила, що “уряд робить усе, аби студенти відчували себе якомога краще”. “Ми і надалі будемо дбати про те, щоб ваші таланти цінувалися на Батьківщині”, - підкреслила прем’єр-міністр України.