Партія регіонів “вигадує причини” для відставки губернатора Харківщини

Заступник партії “Реформи і порядок” Володимир ФІЛЕНКО вважає, Партія регіонів вишукує підстави для усунення з посади голови Харківської обласної державної адміністрації Арсена АВАКОВА.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ПРП, на думку В.ФІЛЕНКА, “спроби регіоналів змістити з посади голову Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА – це дійсно політичне замовлення, бо ніяких підстав для цього, пов’язаних із виконанням губернатором службових обов’язків, не існує”.

“Сказали б чесно, - закинув представникам Партії регіонів харків’янин В.ФІЛЕНКО, - “ми хочемо забрати владу”, і не потрібно вигадувати неіснуючі причини для відставки АВАКОВА”.

На думку В.ФІЛЕНКА, “Арсен АВАКОВ і команда обласної адміністрації працюють нормально, ефективно, і це одна з найкращих владних команд, які були коли-небудь на Харківщині”.

Він сказав, що поділяє занепокоєння обласної організації ПРП “у зв’язку з намаганнями регіоналів за всяку ціну прибрати до рук усю владу на Харківщині”. “Зважаючи на стиль і методи роботи Партії регіонів у цілому і в Харківській області зокрема, це не може не викликати стурбованості у будь-якої нормальної людини", - заявив В.ФІЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, обласна парторганізація ПРП заявила, що вважає надуманими звинувачення на адресу губернатора АВАКОВА, посилаючись на те, що під його керівництвом Харківщина за соціально-економічними показниками перебуває в числі лідируючих регіонів України.