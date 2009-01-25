Тимошенко збирає губернаторів

Головам ОДА призначено на понеділок

У понеділок, 26 січня, о 14:00 під головуванням прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО відбудеться нарада з головами облдержадміністрацій та їхніми заступниками. Як повідомляє Урядовий портал, нараду буде присвячено питанням аграрно-промислового комплексу. Вхід до Будинку уряду – з вул. Грушевського, 12/2, 1-й, 3-й під‘їзди, 7-й поверх, Велика зала. Акредитація (до 12:30, 26 січня) за тел.: 256-75-81, 256-66-32, 80503855521, 80672390772, 80676565240.

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