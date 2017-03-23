Вбивство екс-депутата Держдуми РФ Вороненкова: опубліковано відео з місця злочину

Телеканал Espreso.TV оприлюднив відео з місця вбивства Дениса Вороненкова, колишнього депутата Держдуми РФ, який дав свідчення у справі Віктора Януковича. Відеозапис з'явився на каналі в YouTube.

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Ще одне відео з'явилося на каналі KyivOperativ.

Як повідомляв УНІАН, у центрі Києва, на перетині вул. Пушкінської та бульвару Шевченка, біля готелю "Прем'єр Палас", сталася перестрілка, убитий колишній депутат Держдуми РФ і поранені ще дві людини. Цю інформацію підтвердив начальник ГУ Нацполиции в Києві Андрій Крищенко.

Денис Вороненков восени минулого року виїхав з Росії, а в грудні отримав українське громадянство. Вороненков також підтвердив, що дав свідчення у справі колишнього президента України Віктора Януковича.