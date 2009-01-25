Стан Дубини нормалізувався
22:05, 25 січня 2009Політика
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Лікарі мовчать про подробиці операції
Стан керівника НАК "Нафтогаз" Олега Дубини, який переніс операцію на серці, нормалізується.
Про це повідомила, посилаючись на інформацію лікарів, кореспондент телеканалу 1+1.
Лікарі не надають додаткової інформації про подробиці операції, яка була проведена керівнику НАК.
Яка саме операція була проведена Дубині – на відкритому серці або стентування без розтину грудної клітини не повідомляється.
Як відомо, у п’ятницю прем’єр-міністр Юлія Тимошенко повідомила, що Дубина знаходиться в реанімації після операції на серці.
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