Янукович: уряд України буде надійним партнером США

Уряд України буде передбачуваним та надійним партнером США. Про це заявив прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ під час сьогоднішньої зустрічі у Києві з помічником Державного секретаря США Девідом КРЕЙМЕРОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету Міністрів України, під час зустрічі обговорювалися перспективи двостороннього співробітництва та основні напрямки зовнішньої політики України. Зокрема, йшлося про поглиблення курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію. У цьому контексті глава уряду наголосив, що Україна прагне цілеспрямовано і водночас прагматично та конструктивно будувати подальші відносини з Європейським Союзом та НАТО, враховуючи при цьому національні інтереси та думку громадськості. За словами В.ЯНУКОВИЧА, заява стосовно формату подальшого співробітництва України з Північноатлантичним Альянсом, зроблена ним під час візиту до Брюсселя, була погоджена з Радою коаліції.

Під час розмови Д.КРЕЙМЕР наголосив на тому, що США зацікавлені в зміцненні відносин між Україною та Росією.

Сторони обговорили питання здійснення реформ в Україні, зокрема боротьби з корупцією та створення інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки.

В.ЯНУКОВИЧ та Д.КРЕЙМЕР також обмінялися думками стосовно термінів візиту глави українського уряду до США.