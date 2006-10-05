США відреагували на перехід Нашої України в опозицію

Держдепартамент США розцінює політичні зміни в Україні, а саме: рішення блоку "Наша Україна" про перехід в опозицію до уряду, як внутрішню справу країни.

"Як Україна має намір діяти у плані її відносин з трансатлантичними інститутами, будь то НАТО, ЄС або інші, - вирішувати українському народу", - заявив офіційний представник держдепартаменту США Том КЕЙСІ, передає РБК .

Напередодні "Наша Україна" запропонувала своїм представникам у Кабінеті Міністрів залишити свої пости або вийти з партії. Також не виключається можливість проведення переговорів з Блоком Юлії Тимошенко про співпрацю в рамках опозиції в парламенті. "Наша Україна" заявляє, що практичні дії членів антикризової коаліції йдуть врозріз з положеннями Універсалу національної єдності, а також направлені проти досягнення єдності українського суспільства.