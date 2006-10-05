Тарасюку вже пропонують вибирати: або уряд, або опозиція

Міністр Кабінету Міністрів України Анатолій ТОЛСТОУХОВ вважає нелогічним те, що лідер Народного руху України і міністр закордонних справ Борис ТАРАСЮК перебуває одночасно і в опозиції, і в уряді.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Кабінету Міністрів України, у А.ТОЛСТОУХОВА залишає «дивне враження» аргументація Б.ТАРАСЮКА з приводу переходу очолюваної ним політичної сили в опозицію.

«Такі рішення і заяви повинні мати логічне завершення: ти або в коаліції і тоді – в уряді, або в опозиції», – підкреслив А.ТОЛСТОУХОВ.

На його думку, ухвалення Політрадою НРУ остаточного рішення про перехід в опозицію не повинно давати волю емоціям. Коментуючи висловлювання Б.ТАРАСЮКА про те, що «Комуністична партія відверто діє як антидержавницька сила і блокує всі положення Універсалу», А.ТОЛСТОУХОВ зазначив, що «якщо якась сила діє як антидержавницька, то треба звернутися до суду».

З приводу заяви Б.ТАРАСЮКА про скасування урядом комітету з питань євроінтеграції А.ТОЛСТОУХОВ сказав: «Якщо рішення про урядовий комітет з питань правової політики, міжнародної співпраці і європейської інтеграції, який очолив прем`єр-міністр, менше влаштовує Б.ТАРАСЮКА як міністра закордонних справ, то це треба вміти прийняти як належне: такою є воля членів уряду».