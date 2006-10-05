Фракція «Наша Україна» одностайно прийняла рішення про перехід в опозицію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила керівник інформаційного департаменту “Нашої України” Тетяна МОКРІДІ.

За її словами, сьогодні на засіданні фракції її лідер Роман БЕЗСМЕРТНИЙ поінформував про результати переговорів з лідерами Партії регіонів, КПУ і СПУ. Він зазначив присутнім, що політичні сили, які підписали Універсал національної єдності та меморандум про намір створити коаліцію, не дотримувались положень цих документів.

Як повідомляв УНІАН, «Наша Україна» 4 жовтня вирішила, що не входитиме до широкої коаліції.

Таке рішення було прийнято за результатами переговорів з лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, лідерами СПУ Олександром МОРОЗОМ та КПУ Петром СИМОНЕНКОМ.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ заявив, що «Наша Україна» переходить в опозицію до урядової коаліції і відкликає своїх міністрів. Також він висловив переконання, що “Наша Україна” буде конструктивною в опозиції.

Пояснюючи причини переходу “Нашої України” в опозицію, Р.БЕЗСМЕРТНИЙ наголосив, що для “Нашої України” виконання Універсалу національної єдності “є альфою і омегою її діяльності”. З боку ж інших учасників переговорного процесу – Партії регіонів, соціалістів та комуністів - не було зроблено жодного кроку по виконанню Універсалу, сказав він.