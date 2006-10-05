Янукович прибув до Миколаєва
09:53, 05 жовтня 2006Політика
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Прем`єр відкриє першу чергу Ташлицької ГАЕС
Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ прибув до Миколаєва з робочою поїздкою.
Як передає кореспондент УНІАН, програмою візиту передбачено участь В.ЯНУКОВИЧА у відкритті першої черги Ташлицької ГАЕС та проведення наради з адміністративно-господарським активом Миколаївської області.
Сьогодні ж увечері В.ЯНУКОВИЧ планує повернутися до Києва.
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