ВР пропонують самій призначати тимчасовго шефа СБУ

Верховній Раді України пропонується ухвалити закон, яким встановлюються механізми призначення виконуючого обов’язки голови Служби безпеки України.

Відповідний проект закону, внесений народними депутатами від фракції БЮТ Святославом ОЛІЙНИКОМ та Юрієм ТРЕГУБОВИМ, зареєстровано у ВР.

Законопроектом пропонується внести зміни в Закон України "Про Службу безпеки України", у відповідності до яких законодавчо закріпити положення про те, що у випадку відсутності призначеного відповідно до Конституції та законів України голови Служби безпеки України виконання його обов’язків та реалізація всіх повноважень покладаються на Виконуючого обов’язки голови Служби безпеки України. При цьому в.о. голови СБУ призначається та звільняється Верховною Радою України за пропозицією не менш як однієї третини народних депутатів України від конституційного складу ВР.

Крім того, згідно з законопроектом, голова Служби безпеки України має заступників, які призначаються та звільняються головою СБУ, а у разі відсутності призначеного голови СБУ - виконуючим його обов’язки. Чинна редакція закону передбачає, що заступники голови СБУ призначаються Президентом України за поданням очільника цього відомства.