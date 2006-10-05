Кушнарьов тепер має надію на Президента

Один з лідерів фракції Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ вважає, що в ситуацію щодо створення широкої коаліції має втрутитись Президент України Віктор ЮЩЕНКО, і переговори мають поновитися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв`ю журналістам.

«Я вважаю, що Президент зацікавлений в тому, щоб ідеологія національної єдності, яку він запропонував, втілювалась у життя», - зазначив Є.КУШНАРЬОВ.

За його словами, Партія регіонів не втрачає надії на продовження переговорів щодо створення широкої коаліції. Водночас, підкреслив Є.КУШНАРЬОВ, якщо широка коаліція не відбудеться, то не відкидається можливість укладання між антикризовою коаліцією і «Нашою Україною» угоди про співпрацю.

Є.КУШНАРЬОВ вважає, що таку угоду можна було б укласти з того широкого переліку питань, по якому між антикризовою коаліцією і «Нашою Україною» немає розбіжностей. «Я ще раз підкреслюю, що я не можу уявити, що президентська політична сила знаходилась би в опозиції до конституційного уряду, я не можу уявити, щоб велика кількість голів державних адміністрацій, які є членами «Нашої України», знаходились в опозиції до уряду – це колапс влади, це тупикове протистояння, в якому страждатиме, в першу чергу, український народ», - сказав він.

Є.КУШНАРЬОВ підкреслив, що йому мне хочеться думати, що це остаточне рішення «Нашої України». Він сподівається, що їх позиція може бути змінена. Є.КУШНАРЬОВ наголосив, що Партія регіонів залишається зацікавленою у входженні «Нашої України» до широкої коаліції. «Ми розуміємо, що це політичний авангард Президента, і присутність цієї сили в коаліції значно розширить можливості впровадження узгодженої політики між Президентом, коаліцією і урядом, і навпаки, перехід «Нашої України» в опозицію, без сумніву, загострить відносини по вісі Президент-уряд-парламент», - сказав він.

Є.КУШНАРЬОВ вважає, що перебування «Нашої України» в опозиції може спровокувати тривалий період протистояння. Він в черговий раз наголосив, що проблема переговорів полягає в тому, що «Наша Україна» не може узгодити низку питань з комуністами. «Якби ми переконались, що це (компроміс) дійсно неможливо, ніхто б не був зацікавлений у продовженні переговорів”, - сказав він. Є.КУШНАРЬОВ вважає, що можна було б досягнути компромісу, щоб, наприклад, по неузгоджених питаннях «Наша Україна» і комуністи мали право на вільне голосування у Верховній Раді. Він підкреслив, що неузгоджених питань значно менше, ніж тих, по яких ці чотири політичні сили могли б співпрацювати.

Є.КУШНАРЬОВ також підкреслив, що неправомірно говорити про те, що переговори провалились, тому що Партія регіонів не змогла переконати комуністів. Він назвав це політичними спекуляціями, підкресливши, що комуністи є самодостатньою політичною силою, а не сателітом Партії регіонів.