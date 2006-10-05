Мороз: передчасно робити остаточні висновки

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ вважає, що вчорашня заява блоку «Наша Україна» про вихід з переговорного процесу не призведе до урядової кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

Голова ВР зазначив, що йдеться про позицію політичної сили – «Нашої України». За його словами, «не йдеться про якусь радикалізацію взаємин».

Він вважає, що відбувається «відстоювання інтересів суспільства держави в той спосіб, як вважають необхідним робити представники «Нашої України».

О.МОРОЗ переконаний, що дане питання має стати «темою переговорів по лінії “Президент України – прем`єр-міністр – голова ВР”.

За його словами, це є тема для продовження переговорів у форматі представників різних політичних сил. «Це реальне політичне життя, і якісь остаточні або фатальні висновки робити не можна», - зазначив О.МОРОЗ.

Він вважає, що вчора не відбулося «якихось особливих подій».

За його словами, вчора була «чергова зустріч представників політичних сил, які проаналізували труднощі щодо створення коаліції і, власне, не припинили цей процес».

Голова ВР вважає ці труднощі «об`єктивними, часом суб`єктивними». «Їх треба буде розв`язувати чи тепер, чи пізніше. Ми знаходимося в середині політичного процесу», - наголосив він.

За його словами, на сьогодні передчасно робити остаточні висновки.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня лідер “Нашої України” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ заявив, що ця політична сила вийшла з переговорного процесу про створення широкої коаліції і ухвалила рішення про перехід в опозицію.