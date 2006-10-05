Цушко побачив оглядини і боїться, що буде ”стінка на стінку”

Лідер фракції СПУ Василь ЦУШКО сподівається, що переговори про створення широкої коаліції відновляться.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в інтерв`ю журналістам В.ЦУШКО висловив думку, що вчорашній раунд переговорів не можна назвати провалом.

«Вчора були лише оглядини лідерів один на одного», - сказав лідер фракції СПУ. Він зауважив, що вчора не розглядались конкретно жодні питання.

В.ЦУШКО переконаний, що зараз відбудуться раунди переговорів з Президентом усіх політичних сил, і після цього сторони сядуть ще раз за стіл переговорів і спробують домовитись. «Я б з цього не робив трагедії, ми пам’ятаємо, як йшов Універсал між цими політичними силами, не потрібно очікувати легкого процесу», - сказав він, додавши, що, на його переконання, в підсумку результат буде позитивним. «Є основи для того, щоб домовитись. Я не бачу таких розбіжностей, які б не дозволили створити коаліцію національної єдності», - сказав В.ЦУШКО.

Коментуючи сьогоднішнє рішення фракції «Наша Україна» про перехід в опозицію, В.ЦУШКО висловив думку, що сьогодні «Наша Україна» не буде оголошувати про перехід в опозицію, але якщо все ж таки це станеться, В.ЦУШКО зауважив, що це ускладнить діяльність всієї країни. «Знову виникне ситуація “стінка на стінку” і, на жаль, все те, чого ми добивались, не буде досягнуто», - сказав він.

В.ЦУШКО переконаний, що навіть у разі переходу «Нашої України» в опозицію вона буде не радикальною, а конструктивною. «Тому є шанси в такому форматі теж працювати, хоча це і буде набагато складніше», - зазначив він.