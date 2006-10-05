Україну здивували заяви ЄС

Представництво України в Європейському Союзі здивоване звинуваченнями речника Комісара ЄС з питань юстиції Фрізо РОСКАМ-АББІНГ про затримку українською стороною підписання угод про спрощення візового режиму та реадмісію між Україною та ЄС.

“Те, що Європейська Комісія вдалася до поспішних публічних заяв, свідчить, очевидно, про необізнаність з реальним станом речей. Можна також припустити, що європейська сторона вичерпала запас аргументів за столом переговорів, аби виправдати висунення цілком неприйнятних для України пропозицій до угоди про реадмісію, які носять дискримінаційних характер”, - зазначається в коментарі Представництва.

Також йдеться, що саме європейська сторона лише через 2 місяці після проведення останнього раунду переговорів (20 липня 2006 р.) 2 жовтня внесла на розгляд України пропозиції, які її дискримінують в порівняні з іншими країнами регіону.

“У зв’язку з цим зволікання та відтягування моменту формалізації угод про спрощення візового режиму та реадмісію навряд чи знаходяться у сфері відповідальності саме України”, - зазначають у Представництві.

Україна готова і зацікавлена надалі продовжувати конструктивний та плідний діалог з ЄС та робити все можливе для якнайскорішого пошуку компромісу та укладення пакетних угод. При цьому ми виходимо з того, що підготовлені двосторонні угоди повинні забезпечити належний баланс інтересів сторін.

З 2002 року Україна та ЄС ведуть переговори з укладення Угоди про реадмісію та з 2005 року про спрощення візового режиму. Українська сторона вважає, що за час ведення переговорів сторони досягли значного прогресу, який дозволяє сторонам вже ближчим часом вийти на фінальну стадію переговорів. В Представництві зазначають, що цей процес проводиться у конструктивний та діловий спосіб і сподіваються, що наступний раунд переговорів, який відбудеться 10 жовтня у Брюсселі, буде останнім.

Як повідомляв УНІАН, речник Комісара ЄС з питань юстиції Ф.РОСКАМ-АББІНГ повідомив 3 жовтня ц.р. в інтерв’ю “Радіо Свобода”, що затримка у підписанні Угод про спрощення візового режиму та реадмісію між Україною та ЄС виникла через українську сторону.

Україна сподівалася підписати угоди по спрощення візового режиму та реадмісію між Україною та Європейським Союзом під час саміту Україна-ЄС, що відбудеться 27 жовтня в м. Гельсінкі (Фінляндія), в разі успішного завершення двосторонніх переговорів.