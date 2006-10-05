Верховна Рада скасувала своє рішення про мораторій

11:24, 05 жовтня 2006
Політика
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"За" проголосували 249 народних депутатів

Верховна Рада ухвалила сьогодні постанову про скасування рішення ВР про прийняття Закону України «Про мораторій на підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги та спожиті у побуті природний газ і електроенергію, послуги громадського транспорту (крім таксі)».

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосували 249 народних депутатів із 436, зареєстрованих у залі. Це рішення підтримали, в тому числі, 7 народних депутатів із фракції БЮТ, 3 – з “Нашої України” і 4 позафракційних.

Крім того, постановою доручається уряду вирішити питання щодо встановлення економічно обґрунтованих цін і тарифів на газ та електроенергію, послуги, що надаються природними монополіями, населенню.

Також уряду доручено розробити механізм захисту найбільш малозабезпечених громадян з урахуванням об’єктивних причин підвищення цін і тарифів на газ та електроенергію, відповідні послуги.

До 1 листопада 2006 року до ВР мають бути подані відповідні законодавчі пропозиції, в тому числі стосовно удосконалення механізму державного регулювання цін шляхом запровадження порядку встановлення граничних нормативів рентабельності суб’єктів природних монополій, граничних рівнів торговельних надбавок, постачальницьких винагород тощо, а також щодо удосконалення контролю за цінами та ціноутворенням.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня ВР подолала вето Президента на запроваджений парламентом мораторій на підняття тарифів на житлово-комунальні послуги.

В той же день Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив про готовність підписати цей закон, хоча і висловив сумнів у тому, що уряд зможе його легко виконати.

28 вересня на засіданні уряду віце-прем’єр-міністр Володимир РИБАК заявив про те, що уряд проситиме парламент ухвалити новий закон, яким запровадження мораторію буде знову скасовано.

2 жовтня голова ВР Олександр МОРОЗ заявив, що не підписуватиме закон про подолання вето Президента на запровадження мораторію, оскільки вето було подолано всупереч Конституції України.

 

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